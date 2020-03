Procon celebra dia do consumidor em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Procuradoria Geral do Município de Duque de Caxias, através do Procon (Programa de Defesa do Consumidor), celebrará na próxima segunda-feira, dia 16, das 8h às 17h, na Praça Roberto Silveira, o ‘Dia do Consumidor’. A data será comemorada com o objetivo de lembrar e proteger os direitos de todos aqueles a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços.



Segundo a diretora do Procon Caxias, Sanira Farias Cabral, durante o evento, os cidadãos terão a oportunidade de reivindicar seus direitos e esclarecer dúvidas. Além disso, os consumidores em geral poderão ser orientados por profissionais nos stands espalhados pela praça.



A diretora do Procon/DC também destacou que o dia foi criado a fim de lembrar que as empresas e as lojas possuem o compromisso de respeitar todas as leis que protegem os consumidores.

"A comemoração do dia do consumidor celebra também o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente,

no Brasil, comemora-se em 15 de Março. Celebraremos no dia 16 porque, este ano, o dia 15 cai no domingo e queríamos atender ao maior número possível de pessoas”, explicou Sanira.