Duque de Caxias derruba imóveis irregulares no bairro de Imbariê

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação de Duque de Caxias concluiu esta semana mais uma etapa do programa de reurbanização dos bairros, no terceiro distrito, com a demolição de 12 imóveis irregulares construídos na Avenida Coronel Sisson às margens da linha férrea. Para realização do serviço, o órgão contou com o apoio das Secretarias de Obras, Políticas de Segurança, Transportes e Serviços Públicos, além de equipes de guardas municipais. A operação contou com policiais militares do 15º BPM.

Imóveis irregulares foram destruídos - Gabriel Mendes/Divulgação



Em Imbariê, a Secretaria Municipal de Obras continua trabalhando na recuperação dos 3.390 metros da ciclovia, que liga o bairro até a ponte da divisa de Duque de Caxias com Piabetá, distrito de Magé. A pista está sendo recapeada com asfalto para facilitar a circulação dos moradores da região que usam a bicicleta como meio principal de transporte. Também está sendo construído ao longo da via um calçadão com piso intertravado e acessibilidade para melhorar a circulação de pedestres. Estão sendo plantadas ainda árvores da mata atlântica. Em Imbariê, a Secretaria Municipal de Obras continua trabalhando na recuperação dos 3.390 metros da ciclovia, que liga o bairro até a ponte da divisa de Duque de Caxias com Piabetá, distrito de Magé. A pista está sendo recapeada com asfalto para facilitar a circulação dos moradores da região que usam a bicicleta como meio principal de transporte. Também está sendo construído ao longo da via um calçadão com piso intertravado e acessibilidade para melhorar a circulação de pedestres. Estão sendo plantadas ainda árvores da mata atlântica.