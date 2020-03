Fundec e Cederj planejam expandir e melhorar o atendimento em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Representantes da Fundec participaram de uma reunião na sede da Fundação Cecierj - Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, discutiram

questões relacionadas a um convênio entre as duas instituições que atende a mais de mil alunos.



Graças ao acordo de cooperação, a Fundec cede profissionais administrativos e um espaço, localizado à Rua Marechal Floriano, onde são atendidas pessoas que moram no município, alunos de universidades públicas do Rio de Janeiro e que estudam na modalidade de ensino à distância.



Na reunião foi ajustado o novo termo do acordo. Também foram discutidas questões como a ampliação da oferta de espaços e cursos. Os participantes do encontro analisaram ainda a escolha de um novo local

para a parceria.



Segundo o professor e presidente da Fundec, Joilson Cardoso, existe a possibilidade da Fundação, em parceria com o Centro, melhorar as condições de atendimento para os alunos em Duque de Caxias. Há ainda o objetivo de buscar novos espaços. Essa proposta vai ser apresentada ao prefeito Washington Reis.



Além do presidente Joilson Cardoso, o encontro teve a presença também do diretor de Ciência e Tecnologia, Tiago Farias, do diretor de Convênios e Contratos, Raoni Brasil, do presidente da Cecierj, Gilson Rodrigues, da vice-presidente de Educação à Distância, Marilvia Dansa, e da diretora de polos regionais, Cristiane Bittencourt.