Duque de Caxias promove eleição para conselheiro escolar

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira, 12, a eleição para os Conselhos Escolares nas unidades educacionais da rede municipal. O mandato dos novos membros será de dois anos prorrogável por um prazo máximo de um ano.



Segundo o documento norteador da votação, são candidatos as funções dos Conselhos Escolares: pais ou responsáveis dos alunos matriculados na unidade escolar, independente do ano de escolaridade, estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e de todas as etapas da Educação de Jovens e Adultos, professores e funcionários lotados na escola.



Para a diretora geral da E.M. Profª Carmem Corrêa de Carvalho Reis Brás, localizada no bairro Santa Lúcia, em Imbariê, Andressa Muniz da Silva, a eleição marca um momento relevante para o cumprimento da Lei de Gestão Democrática.

“Esta eleição é muito importante para o funcionamento da escola. O Conselho Escolar é essencial, pois ele apoia o diretor nos momentos mais importantes, não somente nas decisões sobre a utilização de verba federal, como também nas questões pedagógicas da unidade”, exemplificou.



Candidato a conselheiro escolar no segmento professor, Cleber dos Santos Ferreira, fez uma análise sobre a seriedade de concorrer ao cargo.

“O conselheiro deve sempre ficar atento à criação de alternativas de soluções de problemas de natureza administrativa e pedagógica. Devemos acompanhar o bom desenvolvimento da nossa unidade escolar,” contou o professor de História.