Por O Dia

Publicado 12/12/2020 14:18

Duque de Caxias - Instituída em junho de 2013, pelo Decreto Municipal 6.302, a medalha “Mérito Defesa Civil” foi entregue este ano a um dos mais brilhantes oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Outorgada pela Defesa Civil de Duque de Caxias, foi homenageado o tenente-coronel Bombeiro Militar Fábio Andrade que, durante 17 anos, trabalhou como oficial, subcomandante e comandante do Grupamento de Operações de produtos Perigosos (GOPP), em Duque de Caxias.

O oficial militar recebeu a medalha das mãos do Superintendente de Saúde e Defesa Civil da cidade, André Luiz Gomes Xavier, na sede da Defesa Civil Estadual, onde o homenageado está lotado. O ato contou com a presença de amigos e oficiais da corporação, entre eles o Coordenador de Proteção Comunitária da Defesa Civil e do Grupo de Apoio Externo – GAE do Processo Apell de Campos Elíseos Ariel Blanco e agentes da Defesa Civil da cidade.