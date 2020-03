Duque de Caxias inaugura mais um centro de ensino da Fundec

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais um Centro de Ensino da Fundec, o Posto Avançado da Chacrinha. No local, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais ofertou 350 vagas que foram ocupadas antes mesmo do início das aulas. Os cursos mais procurados foram os de Informática, Inglês e Espanhol.

Prefeito Washington Reis participou da inauguração do novo posto da Fundec - Divulgação



Moradores da região ficaram contentes com a abertura do Centro de Ensino, que veio acompanhado de melhorias em outros setores no bairro, como asfaltamento e iluminação a led. Maria de Lurdes, moradora do bairro há 33 anos, contou que a Fundec é um projeto fundamental, principalmente para juventude, que terá uma ocupação com a oferta de cursos profissionalizantes pela Fundação. Vale lembrar que as inscrições para os cursos não têm restrição de idade. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Washington Reis, do presidente da Fundec, professor Joilson Cardoso, entre outras autoridades, como o deputado federal Gutemberg Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis.Moradores da região ficaram contentes com a abertura do Centro de Ensino, que veio acompanhado de melhorias em outros setores no bairro, como asfaltamento e iluminação a led. Maria de Lurdes, moradora do bairro há 33 anos, contou que a Fundec é um projeto fundamental, principalmente para juventude, que terá uma ocupação com a oferta de cursos profissionalizantes pela Fundação. Vale lembrar que as inscrições para os cursos não têm restrição de idade.

Duque de Caxias inaugura mais um posto de ensino da Fundec - Divulgação



Hugo Pereira também expressou sua felicidade por conta do filho estar matriculado no curso de Inglês da Fundação: "A instalação do Posto Avançado traz educação para as pessoas da Chacrinha. Minha amiga, por exemplo, faz curso de Libras. A gente reparou que isso também trouxe outros benefícios para todos nós, ruas limpas e iluminação funcionando 100%", explicou Maria.Hugo Pereira também expressou sua felicidade por conta do filho estar matriculado no curso de Inglês da Fundação:

"Eu não tenho condições de bancar um curso de Inglês para o meu filho, pois é muito caro. Então, a Fundec garantindo isso, me deixa muito mais tranquilo. A qualidade no ensino é igual ou superior à rede privada", destacou o morador.



O presidente da Fundação, professor Joilson Cardoso, disse que teve a sensação de dever cumprido com a entrega de mais uma Fundec e reafirmou o compromisso com o legado da Prefeitura de Duque de Caxias.

Duque de Caxias inaugura mais um posto de ensino da Fundec - Divulgação

"Junto com a Prefeitura, reformamos todos os 26 Centros de Ensino e oferecemos, agora, salas de aula climatizadas e computadores novos. Nesse primeiro semestre, oferecemos aqui no Posto Avançado da Chacrinha 350 vagas, com a expectativa de chegarmos a mais de 750 até o fim de 2020", completou.



"A Fundec é um presente de Deus para a população caxiense. São mais de 100 mil pessoas atendidas pela Fundação", afirmou o prefeito Washington Reis. Ele também contou que a meta da Prefeitura é ultrapassar os 200 mil inscritos e ampliar o número de cursos oferecidos, que hoje chegam a 107. “Mesmo com a crise que se instalou no país, continuamos avançando. Temos outros polos que oferecem variados cursos, como os de idiomas e preparação para o Enem e concursos públicos”, complementou o prefeito.