Duque de Caxias - Os moradores da comunidade Poliarme, no bairro Taquara, em Duque de Caxias, receberam do prefeito Washington Reis a realização das obras de infraestrutura que beneficiaram centenas de famílias. O bairro sofria com enchentes e alagamentos há muitos anos. A Secretaria Municipal de Obras, por administração direta (sem a contratação de empresas), instalou redes de drenagem, meio-fio, calçada e pavimentação asfálticas nas 19 ruas, becos e vielas da comunidade.

Poliarme, em Duque de Caxias, recebe conjunto de obras - Gabriel Mendes/Divulgação



Na região, a Prefeitura construiu praças, entregou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e está construindo creches para atender às crianças do terceiro distrito. Também estão em fase de conclusão as obras da Maternidade de Santa Cruz da Serra, que será referência no estado. “Você prometeu e cumpriu”, disse uma moradora emocionada ao abraçar o prefeito. As ruas também ganharam nova iluminação pública. As obras fazem parte do programa de melhoria dos bairros, implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis, e que já beneficiou bairros e comunidades dos quatro distritos com obras de infraestrutura, construção e reforma de áreas públicas de lazer.Na região, a Prefeitura construiu praças, entregou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e está construindo creches para atender às crianças do terceiro distrito. Também estão em fase de conclusão as obras da Maternidade de Santa Cruz da Serra, que será referência no estado.

Prefeito Washington Reis participou do evento - Gabriel Mendes/Divulgação Receberam rede de drenagem, caixas Pvs, meio-fio e asfalto as ruas Santos Reis, Ângela Garzon, Projetadas A, B, C, D, D, F, H, B1, B2, B3, C1, F2, F3, os Becos 1, 2, 3 e 4.

Moradores agradecem



Próximos ao palco, assistindo a apresentação da banda gospel Kainon, os amigos Carlos Adriano, Almir Martins Valente e Luiz Claudio, moradores da Rua Projetada C, eram só alegria.

“Moramos aqui há mais de 20 anos, sempre convivendo com a lama, a poeira e água de enchentes dentro de casa. Quando chovia, para trabalhar, tínhamos que sair de casa com sacos plásticos nos pés. Hoje, nossa realidade é outra. Já podemos convidar amigos e parentes para nossas casas”, disse o morador Carlos Adriano, de 43 anos.

Poliarme, em Duque de Caxias, recebe conjunto de obras - Gabriel Mendes/Divulgação Quem também saiu de casa para agradecer as obras foi a moradora Ana Lúcia da Silva, de 47 anos. Acompanhada do marido Antônio Braga e do neto Nicolas, ela agradeceu ao prefeito Washington Reis pelas obras.

“As casas da nossa comunidade enchiam com as chuvas e hoje isso não acontece mais. O prefeito nos deu dignidade. Estamos felizes e só temos que celebrar. Até o Uber chega aqui agora”, comemorou a dona de casa junto com outros moradores.



Depois de percorrer a comunidade em companhia do secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, dos deputados federal Gutemberg Reis, estadual Roseverg Reis, dos vereadores Nivan Almeida, Sandro Lelis e Marcos Tavares, além de lideranças comunitárias da região, e parando para falar com os moradores, o prefeito Washington Reis conversou com a população.



Ele falou das dificuldades enfrentadas ao assumir o governo e das realizações. Destacou as melhorias nas áreas de saúde com a construção da maternidade de Santa Cruz de Serra, a entrega, em breve, do centro de imagem na Policlínica do Duque (antigo Hospital Municipal Duque de Caxias), a inauguração do Hospital do Olho Júlio Candido de Brito, que será ampliado para atender a grande demanda existente no estado, e das unidades básicas de saúde entregues em sua gestão.



“Melhoramos também o atendimento no Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, com ampliação dos leitos e reforma das instalações", disse Washington Reis frisando que vai continuar trabalhando para dar melhores condições de vida aos moradores de Duque de Caxias. O prefeito lembrou, ainda, da inauguração do Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – CRAESM - localizado em Xerém, e da abertura do Centro de Audiologia Eurico Miranda, no Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo.