Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente cancela consulta pública

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA de Duque de Caxias, cancelou a consulta Pública do l Plano Decenal. A mesma aconteceria no próximo dia 20/03, às 15h, na Câmara Municipal da cidade. O

motivo da não realização do encontro foi a recomendação do Ministério da Saúde sobre o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).