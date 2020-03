Duque de Caxias limita atendimento no Hospital do Olho por causa do coronavírus

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, tomou novas providências para o cumprimento das determinações governamentais quanto às prevenções e cuidados com relação ao Covid-19. Entre as medidas tomadas está a limitação na prestação de serviços de saúde no Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, localizado no bairro Dr Laureano, primeiro distrito de Duque de Caxias.



A unidade especializada em oftalmologia somente irá atender os pacientes que já estão agendados para cirurgias e retornos cirúrgicos; o acesso de acompanhantes ao interior da unidade está limitado; suspensão do agendamento de primeiros atendimentos; e a suspensão de realização de exames complementares e pré operatórios.



A Prefeitura de Duque de Caxias destaca que as medidas estão sendo tomadas com o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas no Hospital do Olho, conforme as orientações do Ministério da Saúde para as unidades hospitalares.