Casa de saúde em Caxias poderá receber pacientes com coronavírus em poucos dias

Duque de Caxias - Dentro de poucos dias a antiga Casa de Saúde São José, comprada esta semana pela Prefeitura de Duque de Caxias, poderá disponibilizar 100 novos leitos exclusivamente para o tratamento de pacientes com o novo Coronavírus, o COVID-19. O prédio, localizado na Rua Nobre de Lacerda, nº 126, na Vila Flávia, foi adquirido pela administração municipal com recursos estaduais e está passando por reforma geral.

Ala na unidade está passando por pintura - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação



As obras de reforma da nova unidade de saúde do município deverão estar concluídas nos próximos dias. Em seguida, o hospital será equipado para receber os pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus. Dezenas de trabalhadores e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras estão atuando no local. O prefeito Washington Reis, o secretário municipal de Saúde, dr. José Carlos de Oliveira, e o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, acompanham o trabalho.As obras de reforma da nova unidade de saúde do município deverão estar concluídas nos próximos dias. Em seguida, o hospital será equipado para receber os pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus.

Prefeito Washington Reis visita obras na Casa de Saúde - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação

“Além de pintura geral, reparos nas redes hidráulica e elétrica, estamos trabalhando na revisão de toda rede sanitária do prédio que estava fechado há muito tempo”, disse o secretário de Obras João Carlos Grilo que, junto com o prefeito, visita o local diariamente. “Estamos nos preparando para salvar vidas”, concluiu o engenheiro.



O prefeito Washington Reis anunciou também que, para atender as demandas e tratamento de pacientes, a rede municipal de saúde vai aumentar a quantidade de leitos com a abertura de vagas na Maternidade de Santa Cruz da Serra, na Policlínica Duque de Caxias, no Hospital Municipal dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e nas Unidades Pré-Hospitalares do município.