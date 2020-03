Duque de Caxias vai abrir 326 leitos para tratamento do coronavírus

Duque de Caxias - Depois da pandemia do Novo Coronavírus ganhar força em todo o país, a população de várias cidades tem sido obrigada a mudar completamente sua rotina. A todo instante, autoridades anunciam novas medidas de enfrentamento à doença. Em Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis falou sobre novas iniciativas que serão tomadas para tentar reduzir a disseminação do COVID-19 na cidade, que tem quase um milhão de moradores.



“Durante essa semana, nós decidimos colocar todo o nosso foco no combate ao Novo Coronavírus. Até o momento, graças a Deus, não temos nenhum caso em Duque de Caxias, mas não vamos esperar para começar a agir. Estamos tomando todas as medidas necessárias desde já. Uma das principais ações foi a compra da antiga Casa de Saúde São José, que já estamos preparando para, em poucos dias, abrir como o novo hospital de tratamento do COVID-19 em Caxias”, explicou o prefeito Washington Reis.



Além do novo hospital, com 100 leitos, a Prefeitura está se reorganizando para oferecer, nos próximos dias, mais 226 outros leitos. Serão 56 leitos no 4º andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, 20 leitos na Policlínica Duque de Caxias, 10 leitos de CTI Pediátrico no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, 40 leitos nas seis UPHs (Unidade Pré-Hospitalar) da cidade, com atendimento 24 horas, e 100 leitos na nova Maternidade de Santa Cruz da Serra, que ainda não foi inaugurada mas poderá ser aberta emergencialmente, em caso de necessidade.