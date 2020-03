Coronavírus: Escola de música de Duque de Caxias realiza aulas online

Duque de Caxias - Com a declaração de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), alguns estabelecimentos de Duque de Caxias optaram por suspender completamente as atividades. Não foi o caso da Escola de Música Elite Musical, do bairro 25 de agosto. A unidade, que oferece aulas de canto, piano/teclado, violão, guitarra, contrabaixo, bateria, violino, saxofone e teoria musical, resolveu adotar a medida de ensino à distância.

"Com a situação do isolamento, muitos de nossos alunos acabaram tendo que ficar em casa, o que a princípio atrapalharia o seguimento do seu desenvolvimento musical e o aproveitamento dos benefícios que o estudo da música proporciona nas suas vidas. Por conta disso, lançamos a modalidade de aulas online e ao vivo para atendê-los nesse momento de isolamento, e também contribuir para a saúde mental deles nesse período tão conturbado", conta Filipi Peclat, diretor geral da Escola de Música em Caxias.

Escola de Música em Caxias está realizando aulas online por causa do coronavírus - Divulgação

As aulas online estão ocorrendo para todos os alunos do espaço, desde os mais jovens com 7 anos de idade até os 88 anos. Até o momento, 85% dos alunos já estão nesse modelo. A expectativa para os próximos dias é de que atingir 100% dos estudantes.

"A experiência está sendo boa, pra ocupar a cabeça dos pequenos com algo prazeroso e benéfico pra saúde deles. Mas também para os mais velhos se manterem ativos e distraídos. Tem vezes que o YouTube e a Netflix enjoam né", brinca Filipi.