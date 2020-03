Duque de Caxias confirma primeiro caso de coronavírus no município

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, informou nesta segunda-feira, 23, o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município. De acordo com informações da administração municipal, trata-se de uma mulher, de 23 anos, profissional de saúde e que trabalha em hospital privado do município do Rio de Janeiro.

A paciente, sem histórico de viagem, foi atendida em hospital da rede privada, no município de Duque de Caxias, com quadro de síndrome gripal. A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que, no momento, a mesma está clinicamente bem, em isolamento domiciliar e sem sintomas de gravidade, sendo monitorada diariamente pela Vigilância Epidemiológica do município. Os contatos domiciliares da paciente estão assintomáticos e também são monitorados.

O boletim epidemiológico sobre o Coronavírus no município de Duque de Caxias, atualizado nesta segunda-feira, 23/03/2020, apresenta os seguintes resultados:

- 77 casos suspeitos notificados

- 1 caso confirmado

- 3 casos descartados

- 0 óbitos