Com mais de 30 mil votos, 'Liga Delivery' elege melhor comida de Duque de Caxias

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense já sabe qual o delivery mais gostoso da região. Depois de um mês de competição, mais de 30 mil votos, e 16 participantes, a população caxiense elegeu o "Feital In Brasa" como o mais completo da cidade. O restaurante abriu há apenas três meses e, pelo visto, já caiu no gosto dos clientes.

Para a chef de cozinha do "Feital", Caroline Cuerci Feital, o concurso serviu pra ampliar ainda mais a visibilidade do lugar, que só faz entregas.

Caroline Cuerci Feital é a chefe de cozinha do 'Feital In Brasa' - Arquivo pessoal

"Acho que nosso diferencial é a qualidade do produto. Nesses três meses, conseguimos oferecer um serviço de qualidade por um preço acessível. Temos a nossa seringa de cheddar que virou um sucesso", aponta Caroline.

Cada um dos participantes, enviou um prato específico para avaliação dos organizadores da página, além de fotos de divulgação. Entre hambúrguer, hambúrguer de frango, pizza, petiscos... De acordo com os responsáveis pelo grupo, o objetivo do “Liga Delivery” foi divulgar os estabelecimentos de Caxias no momento em que a maioria viu o número de clientes diminuir por causa da pandemia do novo coronavírus, e também aumentar o engajamento das redes sociais de todos os envolvidos.

A competição “saudável” ocorreu pelo perfil no Instagram do Caxias da Depressão (@caxias.depressao) que reúne mais de 500 mil fãs nas redes sociais.

Feital In Brasa ganha concurso de melhor delivery de Duque de Caxias - Divulgação

O Feital in Brasa (@feitalinbrasa) fica na Paulicéia e funciona apenas para delivey, de quinta a sábado, das 19h às 0h. Aos domingos, das 18h às 23h.