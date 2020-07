Fundec inicia matrícula de vagas remanescentes para cursos de beleza

Duque de Caxias - A Fundec deu início nesta segunda-feira, 27, ao período de aproveitamento das vagas remanescentes para os cursos de beleza na unidade Jardim Primavera. As matrículas serão realizadas no próprio Centro de Ensino, que fica localizado na Rua Herval Azevedo Carvalho, em frente à praça da Rua Dois.



Os candidatos que se inscreveram, mas não foram sorteados, poderão comparecer ao Centro de Ensino até o dia 01 para buscar uma vaga remanescente. Os interessados, mas que não fizeram inscrições, terão o prazo de 03/08 a 08/08 para concorrer a uma vaga.



No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar toda a documentação necessária e informada no edital. O processo de matrícula será encerrado quando todas as vagas remanescentes forem preenchidas, independente do número de candidatos.



Para outras informações sobre cursos e unidades acesse o site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do whatsapp (21) 99429-7916.