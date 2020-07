Vídeo: Disputa entre criminosos leva terror para moradores de Saracuruna, em Caxias

Duque de Caxias - Pela segunda noite consecutiva, moradores de Saracuruna relataram intenso tiroteio. De acordo com informações de moradores, desta vez, a ação de criminosos ocorreu na Praça do Rosário, a principal do bairro. Segundo relatos, homens de fuzil passaram atirando na região. Desde o início da semana, grupos tentam invadir a Vila Urussaí. Apesar disso, não há informações sobre mortos ou feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens armados circulando e provocando rivais em plena luz do dia.

A Polícia Militar informou que o 15º BPM (Duque de Caxias) intensificou o policiamento ostensivo no bairro Vila Urussaí, em Saracuruna, desde a noite da última terça-feira, 28. A medida foi tomada, após o local ser alvo constante de grupos criminosos que disputam a região.

Equipes do 15º BPM atuaram no bairro Vila Urussaí, na última terça-feira, 28, e na manhã de quarta-feira, 29. As ações tinham por objetivo a retirada de barricadas colocadas nas vias de acesso e a repressão a práticas criminosas. Durante a ação, não houve registro de presos.



A PM reforça que é preciso que a população denuncie às autoridades aos trâmites investigativos necessários para a prisão de criminosos que atuem em toda a região. Os canais são 190 e o Disque Denúncia - tel. (21) 2253-1177 - seguem à disposição dos cidadãos em tempo integral. Além disso, o 15ºBPM (Duque de Caxias) disponibiliza o telefone (21) 97147-4227 para o cidadão realizar denúncias da área.