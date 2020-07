Unidade de saúde odontológica vai passar por reforma em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A população de Duque de Caxias, que procura atendimento especializado em saúde bucal, vai ganhar um novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), em Imbariê. O Centro de Especialidades Odontológicas, criado no ano de 2006, em parceria com o Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, oferece à população o atendimento classificado como de nível secundário, com serviços que usualmente não são oferecidos na rede de unidades de atenção básica do município.

Entre as especialidades estão endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo (exodontias de sisos, elementos calcificados), periodontia (tratamento gengival), odontopediatria (crianças que necessitam de um atendimento mais específico), estomatologia (identificação de possíveis lesões de cavidade oral), além do atendimento a pacientes especiais (pessoas com deficiência).

CEO de Imbariê vai passar por reformas - Divulgação

Para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Carlos de Oliveira, essa é mais uma etapa de mudanças e realizações do governo.

“Nós vamos deixar esse CEO novinho, vamos trocar tudo. Climatizar, equipar, modernizar, inclusive fazer a troca dos aparelhos. Aqui, é o mais completo centro de especialidades em saúde bucal de Duque de Caxias. Eu fico muito feliz por mais essa obra”, disse o secretário de Saúde.



“O CEO de Imbariê é o maior do município. Nós vamos modificar tudo, deixar totalmente reformado. O povo aqui do terceiro distrito é muito trabalhador, e nós firmamos esse compromisso. Nosso objetivo é oferecer um serviço ainda melhor à população”, finalizou o prefeito.