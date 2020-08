Duque de Caxias - A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o pagamento de multa pessoal imposta ao prefeito Washington Reis no valor de R$ 720 mil. A decisão é da desembargadora Patricia Ribeiro Serra Vieira. A magistrada argumenta que a sanção seja suspensa até a audiência especial virtual marcada para o próximo dia 12.

A multa foi imposta inicialmente em decisão de primeira instância porque a cidade manteve o comércio aberto, apesar das decisões judiciais contrárias.

Rio de Janeiro - RJ - 25/06/2020 - COVID 19 - Coronavirus no Rio - Movimentaçao em Duque de Caxias. Mesmo com a ordem judicial que determina o fechamento do comercio e grande o movimento na regiao com varias lojas abertas - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Em junho, o juízo da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão do decreto municipal que permitia a reabertura do comércio em Duque de Caxias. O governo municipal havia autorizado o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Em caso de descumprimento, seria aplicada uma multa de R$ 30 mil por dia ao prefeito Washington Reis.