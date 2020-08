Terreiro da Gomeia será preservado e tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

Duque de Caxias - A união de forças e o diálogo aberto proporcionaram a manutenção de um capítulo da história do estado e do país com a preservação do Terreiro da Gomeia. Considerado sagrado para o candomblé, o espaço será preservado após comunicação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) ao executivo municipal. A manutenção do espaço foi tema de conversa entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e representantes do Terreiro da Gomeia.



A decisão atende às reivindicações de movimentos religiosos e populares e respeita o Processo de Tombamento realizado pelo Inepac, instituto ligado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj). Inicialmente, o governo municipal anunciou a construção de uma creche para o local mas, agora, transferiu para outra área da cidade.



O tombamento do espaço está em estado avançado, com a pesquisa histórica concluída e aguardando a análise arquitetônica, que não foi iniciada devido ao isolamento social pela pandemia da Covid-19.



"O Inepac celebra junto a todos os seguidores e herdeiros de Joãozinho da Gomeia a percepção da Prefeitura de Caxias de que o local do Terreiro da Gomeia é muito mais do que um terreno ou uma área geográfica. Desde de maio de 2019, o Inepac estabeleceu que o engrandecimento do Patrimônio Imaterial seria uma meta de gestão. Ressaltamos o trabalho da secretária Danielle Barros por incentivar e apoiar a todas as iniciativas que empreendemos no sentido de valorizar as culturas populares e as formas mais autenticas de nossa cultura", disse o diretor-geral do Inepac, Claudio Prado de Mello.



Em seu site oficial, a Prefeitura de Duque de Caxias anunciou que “irá cuidar e fazer a manutenção do terreno, com o objetivo de respeitar as vivências e as experiências religiosas de toda a população, em especial dos praticantes das religiões de matriz africana da cidade”.



História



O Terreiro da Gomeia é um dos marcos para o reconhecimento das religiões de base africana no país, tendo sido um espaço com trajetória singular funcionado de 1951 até 1971, quando Joãozinho da Gomeia morreu. O local contribui muito para a memória cultural e valoriza o patrimônio de importantes grupos que formam a sociedade brasileira.