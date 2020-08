Duque de Caxias lança edital no setor da cultura com ajuda financeira de até R$ 1.200

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias lançou o Edital do Prêmio Paullo Ramos, de fomento à Cultura no município. A cidade é a primeira da Baixada Fluminense a fazer a iniciativa usando verbas do Fundo Municipal de Cultura.

O objeto do Prêmio Paullo Ramos é a seleção de produções culturais digitais, inéditas ou não, captadas preferencialmente em alta resolução e realizadas no âmbito do Município de Duque de Caxias. Serão selecionadas até 300 (trezentas) produções culturais, que atendam, em sua totalidade, as condições do Edital. Cada uma delas receberá aporte no valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais), depois de publicados os resultados definitivos.