Homem é preso por associação ao tráfico e suspeita de roubo a depósito em Xerém

Duque de Caxias - Um homem suspeito de assaltar um depósito em Xerém e integrar o tráfico foi preso em carro roubado, na madrugada do último sábado, 01, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante aconteceu na Pavuna, Zona Norte do Rio.

Policiais faziam ronda na altura do km 166 da Via Dutra (BR-116), quando avistaram um veículo que seguia sentido São Paulo.

Durante a fiscalização, os policiais descobriram que o veículo era suspeito de participar a um centro de distribuição de Xerém, e após consultas nos sistemas de segurança, foi constatado que o veículo havia sido roubado na Zona Sul do Rio de Janeiro. As equipes da PRF realizaram uma revista minuciosa no interior do veículo e encontraram três rádios transmissores, um carregador de fuzil e também R$ 2 mil em dinheiro.

O homem, de 53 anos, alegou que o valor encontrado era do tráfico de Volta Redonda, município do Sul Fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para 27º DP (Vicente de Carvalho).