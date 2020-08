Duque de Caxias - Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias prenderam, nesta segunda-feira, 03, um homem por torturar e ameaçar a companheira. Ele foi localizado e detido no bairro Vila Leopoldina, após a vítima conseguir, com ajuda de um amigo, acionar a equipe policial que capturou o agressor com um machado, duas motosserras e quatro estojos deflagrados de munição indeterminada. O nome do preso não foi divulgado pela Polícia Civil.



De acordo com os agentes, após ver conversas em um aplicativo de mensagens no telefone da companheira com uma pessoa que ele achava ser amante dela, o autor passou a constrangê-la com emprego de violência física e psicológica e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental. Ele trancou a vítima em um dos quartos do imóvel do casal e a agrediu com socos no rosto e chutes nas pernas e chegou a ir ao banheiro buscar um espelho para quebrar na mulher.



Na sede policial, a vítima relatou que o criminoso fez com que ela falasse que o ajudaria a matar a pessoa com quem ela trocou mensagens. Durante as sessões de torturas, o autor ameaçou arrancar partes do corpo dela com um alicate caso ela não concordasse em atrair o amigo para que fosse morto. A mulher informou ainda que o autor planejou que, após cometer o assassinato, cortaria o corpo do homem com motosserra e, a cada dia, ela teria que jogar um dos pedaços do corpo no valão. Caso ela se recusasse a colaborar com o crime, também seria serrada e que partes do corpo dela iriam ser jogados em um rio próximo a residência do casal.



A vítima imediatamente foi encaminhada para exame de corpo de delito, orientação psicológica e tratamento de saúde.