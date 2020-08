Tradicional lojas de festas fecha as portas em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Uma das mais tradicionais lojas de departamento de produtos de festas vai fechar as portas em Duque de Caxias. Em uma postagem nas redes sociais, a Prolar Festas anunciou o "encerramento das atividades" na Baixada Fluminense. O estabelecimento funcionava na Rua José de Alvarenga, 527, bem no Calçadão, no Centro.

De acordo com o texto publicado pela Prolar, a decisão foi tomada após "avaliação criteriosa das circunstâncias que nos cercam". Por causa disso, a loja está em "liquidação com preços imperdíveis", segundo o comunicado.

Anúncio foi feito no Facebook da Prolar Festas - Reprodução Facebook

O anúncio foi recebido com surpresa pelos internautas que viralizaram o post nas redes sociais. São milhares de compartilhamentos. Muitos lamentam o fechamento da unidade, que também tem uma sede em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

"Poxa, que notícia mais triste. Amo a loja! Sentirei muita saudade! Amava os eventos!", escreveu Nelcina Lopes.

"Ah que triste, estive ontem na loja e fiquei sabendo. Lamento muito, uma loja excelente, funcionários atenciosos. Deus abençoe cada um de vocês", disse Lucia Vieira.

A Prolar Festas funcionava há pelo menos quatros anos em Duque de Caxias e era uma loja especifíca para venda de artigos de festas. A Prolar, que vende, principalmente, material escolar não será afetada com essa decisão.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prolar Festas que confirmou o fechamento da unidade caxiense.