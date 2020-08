Após passarem por capacitação profissional no Departamento de Saúde Mental do município, funcionários da Prefeitura de Duque de Caixas deram início ontem às atividades da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) na Unidade Pré Hospitalar (UPH) de Campos Elíseos. O local disponibiliza os serviços de apoio psicológico e psiquiátrico. Segundo a prefeitura, o atendimento é por livre demanda e os agendamentos devem ser feitos na recepção da unidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. A UPH de Campos Elísios fica na Avenida Actura, 333.

Para a Alessandra Andrade, Diretora do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, a implantação da Raps no município é uma iniciativa pioneira e fundamental, ainda mais em tempos de pandemia do novo coronavírus, em que a incerteza e o medo diante do desconhecido têm contribuído para o aumento de transtornos psicológicos, como a depressão.

"Nós, do Departamento de Saúde Mental, com todo o aporte e auxílio dos profissionais que compõem a Rede de Atenção Psicossocial do município, trabalhamos para encontrar e proporcionar uma solução eficaz que possibilite melhor qualidade de vida para os nossos usuários", acrescenta Alessandra, sobre os valores que regem a atuação da Raps em Caxias.

Ela destaca que a saúde mental é parte integrante e complementar do ser humano e merece atenção em todas as suas vertentes, e que o cuidado em preservar os componentes psicológicos de qualquer pessoa tem reflexos positivos no funcionamento orgânico de todo o corpo.

"Os problemas psicológicos podem causar várias disfunções no organismo, e podem surgir não só por fraqueza, mas também por influências diversas, tais como genética e até mesmo por influência do meio externo em que estamos inseridos. Vale destacar que o tratamento pode proporcionar a superação de qualquer transtorno mental, ainda que grave", explica Alessandra.