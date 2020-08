Hospital de Saracuruna recebe veículo para uso do serviço de banco de leite

Duque de Caxias - O Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes) ganhou um veículo para ser incorporado ao serviço de Banco de Leite Humano (BLH) da unidade. Desde o dia 16 de julho, a Prefeitura de Duque de Caxias assumiu a administração da unidade hospitalar, em cogestão com o Governo do Estado. O veículo foi doado através de recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Brazão, que esteve presente ao ato de entrega. Estiveram presente ainda o deputado estadual Rosenverg Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, o Diretor do Hospital de Saracuruna, Dr. Manoel Moreira e a coordenadora do Banco de Leite do Hospital de Saracuruna, Isabel Redigolo.



“Esse veículo vai ser muito importante para esse novo momento que o Hospital de Saracuruna vive. Quero destacar também esse trabalho tão bonito e feito com tanto carinho pela equipe do Hospital de Saracuruna, que é o Banco de Leite Humano”, disse o prefeito Washington Reis, na última sexta-feira, 14, durante a entrega do veículo.



De acordo com Isabel Redigolo, coordenadora do Banco de Leite Humano Nutricionista Gilsara Bonfim Santos, do Hospital de Saracuruna, essa era uma reivindicação antiga do programa.

“Essa era uma necessidade antiga da nossa equipe, para podermos ampliar o atendimento e o recolhimento do leite materno em domicílio. Em nome de toda a equipe, só temos a agradecer”, destacou Isabel.



Agosto Dourado



A campanha Agosto Dourado e a Semana Mundial da Amamentação, comemorada entre 1 e 7 de agosto Criadas para reforçar a importância do aleitamento materno e da doação de leite para filhos de mães que não podem amamentar. O Banco de Leite Humano é um serviço especializado vinculado a um hospital de atenção materno infantil. É responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição, sendo proibida a comercialização dos produtos por ele distribuídos.

O Hospital de Saracuruna faz parte da rede de Banco de Leite do estado desde 2007. De janeiro a julho de 2020, mesmo com as dificuldades decorrentes da pandemia de coronavírus, a unidade contabilizou 643 visitas domiciliares, 221 doadoras e 251 litros de leite coletado. Em 13 anos de atividades, o Banco de Leite Humano Nutricionista Gilsara Bonfim Santos, do Hospital de Saracuruna, contabiliza 6.566 visitas domiciliares, 2.735 doadoras e 2.186 litros de leite coletado.