Jovem inclui Duque de Caxias em crachá de emprego na Disney: 'Nunca esqueço de onde vim'

Duque de Caxias/Orlando - Um sonho que virou realidade. Conhecer a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, é um desejo de muitos jovens e adolescentes. Essa era a meta da caxiense Louise Silva Bezerra Nagle, de 22 anos. Aos 15, ela ganhou a viagem de presente de um tio. Ela só não imaginava que um dia seria funcionária dos parques temáticos.

Jovem caxiense incluiu cidade natal em crachá na Disney - Arquivo Pessoal

Até então estudante de farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Louise ganhou um intercâmbio de três meses na Disney, em 2018. No período, ela se apaixonou pelo marido, o americano Mark Nagle, e se encantou ainda mais pela terra do Mickey.

Louise com o marido, Mark Nagle - Arquivo pessoal

"Foi um sonho realizado. Fiz esse intercâmbio de três meses e, em janeiro deste ano, eles me chamaram para assinar a minha carteira. Acho que fui uma boa funcionária", detalha a jovem, que atua como uma espécie de hostess no Magic Kingdom.

Da nova turma de funcionários da Disney, ela é a única que nasceu em Duque de Caxias. Por causa disso, ela fez questão de destacar a cidade da Baixada Fluminense no crachá do emprego.

Jovem caxiense incluiu cidade natal em crachá na Disney - Arquivo pessoal

"A gente tem a opção de colocar nosso nome, o lugar que nasceu e o país. Muita gente prefere ser genérica, colocando só o estado, mas eu fiz questão de colocar que era de Duque de Caxias. Tenho orgulho do lugar e queria isso no meu crachá. Eu cresci ouvindo que você não pode nunca esquecer do lugar de onde veio", afirma Louise, que morava no bairro Parque Felicidade.

Ela já levou a mãe, Dona Nica, para conhecer a região e revela que muitas pessoas têm a curiosidade de saber onde fica Caxias.

"Teve uma vez que estava vendendo pipoca e um homem veio perguntar se eu conhecia o Caxias Shopping. Eu disse 'claro'. Ele era o dono do Caxias Shopping. Traz uma valorização para a minha vida, meu histórico de vida", defende.

Louise com a mãe na Disney, Dona Nica - Arquivo pessoal

'Quero crescer aqui'

A pandemia do novo coronavírus chegou a fechar os parques de Orlando por quase quatro meses, apesar disso, Louise continuou contratada. A jovem tem planos de permanecer por lá e quer cursar administração. O objetivo dela é se tornar gerente.

"Eu desisti de farmácia. Meus planos mudaram.A Disney tem um programa que paga todo o custeio de faculdade, mestrado, tudo. Quero crescer na empresa, virar gerente, fazer business, mestrado em administração de parques. Porque Orlando é a terra dos parques", diz.