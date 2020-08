Vídeo: Tiroteio em estúdio de tatuagem deixa feridos em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Pelo menos duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio dentro de um estúdio de tatuagem na Rua da Praça Matriz, em Santa Cruz da Serra. De acordo com informações de testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais, dois homens chegaram em motocicletas no local. Eles descem e entram no estúdio, enquanto os dois condutores permanecem nos veículos. Pouco tempo depois, eles saem apressados e sobem na garupa das motos.

Nas imagens também é possível ver o momento do socorro das vítimas, com ambulâncias passando pela principal via do bairro.

Um dos baleados foi identificado como Cristiano Júnior dos Santos Vicente, de 19 anos, e uma adolescente. Os dois foram levados para o Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes). O caso da menina seria mais grave. Uma terceira vítima teria sido baleada, mas a informação ainda não foi confirmada.





Comentários nas redes sociais dão conta de que o tiroteio seria para atingir uma mulher, que seria chefe do tráfico da região.

A Polícia Militar informou que duas pessoas feridas foram levadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Na unidade de saúde, o fato foi constatado, sendo informado que teria ocorrido no bairro Santa Cruz da Serra, no município de Duque de Caxias. Ocorrência encaminhada para a 60ª DP.