Colégio realiza lives sobre carreiras e mercado de trabalho em edição online gratuita

Duque de Caxias - As mudanças nas carreiras, o cenário das atividades econômicas, o futuro das atividades profissionais e os fatores que levam as escolhas são alguns dos temas abordados na VI Jornada das Profissões, promovido pelo grupo Força Máxima, com cinco unidades na Baixada Fluminense. Entre os dias 25 de agosto e 17 de setembro, o evento, que faz parte do calendário anual da rede desde 2015, desta vez será promovido de forma totalmente online e aberta ao público.

Assim como acontecia presencialmente, serão entrevistados profissionais atuantes em diferentes áreas, que vão abordar questões relacionadas ao mercado de trabalho e esclarecer dúvidas, sempre às 17 h, através do canal do YouTube da escola.

Durante a nova edição da Jornada das Profissões serão apresentados diversos aspectos para ajudar os jovens a compreenderem a amplitude de oportunidades pelas quais podem optar. Abrindo a programação, dia 25, o analista de Valores Mobiliários e youtuber Rodrigo Cohen vai abordar o mercado na Bolsa de Valores atualmente, com dicas e orientações. No roteiro, Danielly Cruz (Sargento da Aeronáutica) dia 27 de agosto; e em setembro, Amanda Martins (Jornalista); Clara Madureira (Médica Pediatra); Flávia Nery (Engenheira Ambiental); Luciano Matins (advogado); Thayanne Malafaia (Dra. em Nutrição); e encerrando, Mariana Moura (dentista).



"Trata-se de mais uma oportunidade para os alunos se atualizarem sobre os desafios das escolhas profissionais e as oportunidades oferecidas pelo mercado e trabalho, que está cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente. Hoje é preciso também pensar na carreira como um empreendimento e trilhar novos caminhos", disse o diretor do grupo, professor Jhonatan Pache.





Serviço

VI Jornada das Profissões

Lives: Canal do Youtube do Colégio Força Máxima

Horário: sempre às 17h

Programação:

25/08: Rodrigo Cohen (Analista de Valores Mobiliários)

27/08: Danielly Cruz (Sargento da Aeronáutica)

02/09: Amanda Martins (Jornalista)

03/09: Clara Madureira (Médica Pediatra)

09/09: Flávia Nery (Engenheira Ambiental)

10/09: Luciano Martins (Advogado)

16/09: Thayanne Malafaia (Doutora em Nutrição)

17/09: Mariana Moura (Dentista)