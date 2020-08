Irmão de vereador é assassinado a tiros em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O irmão do vereador André do Adriano (Patriota), identificado como Mauro Koppe Nogueira, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira, 21, no bairro do Gramacho. Ele é proprietário do posto ALE do bairro. De acordo com moradores, um carro estava seguindo a vítima. Quando ele saiu do carro, na Rua Pati do Alferes, os tiros foram disparados. Mauro morreu no local.



Testemunhas também disseram que se tratava de um assalto. A Polícia, entretanto, não recuperou nenhum material.

A Polícia Militar foi acionada e informou que agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar ocorrência no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. No local, um homem foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e a perícia acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está no local para realizar a perícia.