Faetec abre vagas para oficinas online e gratuitas em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, reinventou-se nos tempos de pandemia. Através de um projeto piloto, coordenado pela Diretoria de Formação Inicial Continuada (DIF), 40 unidades estão com vagas abertas para oficinas online e gratuitas. Uma delas fica em Duque de Caxias.

As vagas foram destinadas de forma prioritária para os alunos matriculados na primeira rodada de 2020 dos cursos de Qualificação Profissional, paralisados em decorrência do covid-19. As oportunidades são em várias áreas do conhecimento e foram abertas turmas para Gestão Administrativa, Gastronomia Descomplicada, Noções de Matemática para Eletricidade, Redação para o Enem, História da Arte Digital, Espanhol Básico, Noções Básicas de Excel, Leitura Dramática, Musicalização Infantil Piano, Repertório no Violão, Marketing Pessoal, Empreendedorismo Legal, Bolos para Vendas, Redes Sociais, Maquiagem Básica, entre outros.



“O cenário foi desafiador e tivemos adversidades por conta das medidas do isolamento social. Conseguimos implantar, em tempo recorde, o ensino a distância na Educação Básica, mas tínhamos conosco a vontade de beneficiar também os alunos dos nossos cursos profissionalizantes, que ficaram sem aulas. As oficinas online são um projeto piloto e ficamos muito felizes em saber que tivemos grande adesão. Isso mostra o quanto o ensino da Faetec tem credibilidade e a população do Estado do Rio de Janeiro confia no conteúdo que oferecemos em nossas atividades”, destacou o professor presidente da Faetec, Maicon Lisboa.



As atividades já começam a partir desta segunda-feira, dia 24 de agosto. As oficinas têm duração entre duas até 30 horas, dependendo do curso. No caso de sobra de vagas, as unidades abrirão as inscrições para a ampla concorrência. Cada unidade está sendo responsável pelas suas inscrições e estipulou a sua própria plataforma para a oferta do conteúdo. Após conclusão da oficina, os certificados estarão disponíveis no site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br).



As oficinas online serão realizadas nas unidades da Rede Faetec de Duque de Caxias (Olavo Bilac, Santa Cruz da Serra e Saracuruna).