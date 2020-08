Mulher diz ter sido vítima de racismo por ser mãe de filhos brancos em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O desabafo de uma mãe preta, que relata ter sido vítima de racismo no Centro de Duque de Caxias, vem sensibilizando as redes sociais desde a última segunda-feira, 24. O texto publicado por "Gabii Moura", no Facebook, explica que ela estava com o casal de filhos, quando sofreu o ataque por uma mulher que desconfiou que ela não fosse mãe das crianças, já que são brancas dos olhos azuis.

A vítima contou no desabafo que a mulher ameaçou chamar a polícia, afirmando que ela havia roubado as crianças. Ela contou que ficou sem reação e pediu ajuda a sua mãe.

"Eu me senti a pior mãe do mundo, por não conseguir responder pelos meus filhos. Minha filha chorando dizendo: ‘Ela é minha mãe sim'. Aquilo acabou comigo, pois eu não acreditava que isso realmente existe,” contou Gabi na postagem.



A jovem ainda disse que precisava fazer a postagem para “não deixar oculto o ocorrido” e encorajou as pessoas a falarem caso sofram racismo. O post da vítima rapidamente viralizou e já foi compartilhado por mais de 2,5 mil pessoas.

Leia o texto na íntegra de Gabii Moura: