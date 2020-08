Saiba como participar do programa de combate ao tabagismo em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense possui um programa voltado para as pessoas que querem parar de fumar. Neste Dia Nacional de Combate ao Fumo, em que há diversas ações de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, veja como participar.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa e Defesa Civil, através do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que prossegue com os serviços do Programa de Tabagismo nas unidades de saúde habilitadas, mesmo que de forma reduzida, e respeitando as normas de segurança determinadas pelo Ministério da Saúde. Os interessados em fazer parte do Programa de Tabagismo no município de Duque de Caxias, devem se cadastrar em uma das unidades de saúde indicadas abaixo:

* CMSDC - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/nº – Centro)

* Hospital Municipal Duque (Rua Manoel Lucas, s/nº – Parque Senhor do Bonfim)

* CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Rua Nilo Vieira, nº 353 – Centro)

* UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel, s/nº)

* UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)

* UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

* UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

* UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro, s/nº)

* UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

* UBS Doutor José de Freitas (Rua Joaquim Tenório, s/nº - Vila Operária

* ESF Jardim Anhangá (Rua Pacoti, nº 20)

Covid-19

O tabagismo é fator de risco para a Covid-19. Devido a um possível comprometimento da capacidade pulmonar, o fumante possui mais chances de desenvolver sintomas graves da doença. Parar de fumar pode reduzir risco de desenvolver a forma mais severa da Covid-19.