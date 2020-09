Duque de Caxias - No primeiro dia liberado pela legislação eleitoral para as convenções partidárias, o Progressista definiu Andreia Zito como candidata a prefeita de Duque de Caxias no pleito de novembro. A advogada é filha do ex-prefeito José Camilo Zito e já foi vereadora, deputada estadual e deputada federal.

Na última eleição, em 2018, Andreia Zito foi candidata ao cargo de deputada federal pelo PSD (Partido Social Democrático), mas não conseguiu se eleger. Ela teve 17.302 votos.

Andreia Zito - Arquivo Pessoal

Nas redes sociais, Andreia vem afirmando que terá "o desafio de ajudar a tirar Duque de Caxias da crise".

Convenções partidárias

As convenções partidárias para as eleições municipais de novembro já podem ser realizadas a partir desta segunda-feira, 31. O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela Emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia de Covid-19.



Convenções partidárias são reuniões realizadas por partidos políticos, em que filiados e filiadas, com direito a voto, na forma do estatuto, escolhem os candidatos e candidatas que disputarão o pleito. Também é neste momento que o partido decide se vai participar da eleição majoritária (prefeitos e vice-prefeitos), proporcional (vereadores), ou ambas; sorteia os números com os quais os candidatos irão concorrer; entre outras decisões. Portanto, a convenção é uma das etapas mais relevantes do processo eleitoral.