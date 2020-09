Duque de Caxias - O antigo hotel Best Western Multi Suítes passará a se chamar Matiz Multi Suítes, pertencendo agora à bandeira Matiz da administradora Hotelaria Brasil, empresa que ainda tem no portfólio as bandeiras Hampton by Hilton – da qual é Master Franqueadora, Unna, Ventura e a própria Matiz, além do selo I am Design.

O hotel possui 152 apartamentos de 24m², janelas anti ruídos (acústica), equipados com micro-ondas, secador de cabelo, minibar, TV Led de 32” com canais a cabo, luz de Led para leitura na cabeceira da cama, ar condicionado split e cofre digital. Possui ainda Wi-Fi e estacionamento gratuito. O empreendimento também possui o selo “Turismo Responsável”, um incentivo para que os turistas se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da covid-19.

Matiz Multi Suítes, em Duque de Caxias - Divulgação

“Mudamos a marca mas não o conforto e qualidade que oferecemos aos hóspedes. Estamos sempre focados na hospitalidade para que o nosso cliente tenha toda tranquilidade para aproveitar o melhor de sua viagem, seja a negócios ou a lazer e seguimos sendo sua melhor opção de hospedagem na cidade de Duque de Caxias-RJ”, afirma Luiz Mazolli, gerente comercial do Matiz Multi Suítes.

Já Viviane Macedo, gerente geral da unidade destaca que “a nova marca permite trabalhar com menos taxas internacionais, trazendo ainda um custo-benefício ainda melhor aos viajantes”.



“Avaliamos o reposicionamento desta unidade para conquistar uma nova fatia do mercado com a marca Matiz que é sinônimo de credibilidade na região. A Hotelaria Brasil sempre busca novas alternativas para dar suporte às operações de suas unidades a fim de que seus hotéis estejam prontos a oferecer serviços de qualidade aliados às novas necessidades que estes novos tempos exigem” diz Márcio Lacerda, Diretor Geral da Hotelaria Brasil que completa: “A Hotelaria Brasil irá anunciar mais novidades de expansão até o final do ano, pois ‘período de crise também é período de oportunidades”.