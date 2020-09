MDB oficializa candidatura de Washington Reis para reeleição em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Em convenção online, realizada na manhã deste sábado, 5, o MDB oficializou a candidatura do atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, à reeleição. O vice da chapa será o engenheiro João Carlos Grilo, do Podemos.



“Estou prestes a completar 30 anos de vida pública e meu décimo mandato. Duque de Caxias tem que continuar crescendo”, afirmou Reis, durante a transmissão ao vivo.



Washington já ocupou o cargo como prefeito de Caxias entre 2005 e 2008. Em 2016, ele ganhou a eleição municipal de 2016 com 54,18% dos votos válidos, no segundo turno. O político já ocupou o cargo de vereador, deputado estadual e federal.