Duque de Caxias - A próxima edição do Programa de Estágio da Braskem traz novidades para garantir o aumento da diversidade. Com etapas 100% online, o processo seletivo foca no alinhamento do perfil do candidato com a cultura da empresa. Nesta edição, o programa oferece mais de 30 vagas para o estado do Rio de Janeiro, na unidade de Duque de Caxias. As inscrições serão aceitas no período de 9 de setembro a 7 de outubro e devem ser feitas pelo site https://www.braskem.com.br/carreira.



Uma das etapas para a seleção é um jogo imersivo, no qual o estudante escolhe um avatar com várias combinações de características físicas, contemplando a diversidade humana. Ao navegar pela plataforma digital, desenvolvida em parceria com a Pushstart, passa por fases com elementos referentes ao negócio da Braskem, se apresentando e conhecendo melhor a empresa.

Candidatos às vagas de estágio farão processo seletivo 100% online - Divulgação



São 20 vagas para o Programa de Estágio Universitário, destinadas a estudantes cursando a partir do terceiro semestre em cursos diversos, como: Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas); Engenharias; Cursos de TI, Logística; Biologia; Psicologia; Química; Relações Internacionais, entre outros.



Já o Programa de Estágio Técnico (14 vagas), que também será por meio de um jogo, é indicado para aqueles que estão a partir do segundo semestre do curso técnico. Para se inscrever, é necessário cursar: Automação; Automação Industrial; Edificações Elétricas; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; Manutenção; Manutenção Mecânica; Mecânica; Mecatrônica; Metalurgia; Plásticos; Química; Química Industrial; Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem.



"Entendemos que para esse novo direcionamento no processo seletivo é fundamental que os líderes também reflitam sobre seus vieses inconscientes e que tenham a habilidade de identificar os softs skills que são importantes para o dia a dia das nossas equipes. Por isso, intensificamos a capacitação em diversidade e inclusão de todos os funcionários responsáveis pela seleção, para que tenham um olhar ainda mais cuidadoso", explica Fernanda Tognolli, integrante da área de Pessoas e Organização da Braskem. A avaliação começa na segunda etapa, com a resolução de desafios propostos. O Teste de Tomada de Decisão é aplicado na fase "Braskem Makers", uma dinâmica virtual e em grupo, na qual a liderança vai acompanhar o desempenho de cada um dos candidatos. A última etapa é uma entrevista individual com os líderes de cada área que receberá o novo profissional.São 20 vagas para o Programa de Estágio Universitário, destinadas a estudantes cursando a partir do terceiro semestre em cursos diversos, como: Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas); Engenharias; Cursos de TI, Logística; Biologia; Psicologia; Química; Relações Internacionais, entre outros.Já o Programa de Estágio Técnico (14 vagas), que também será por meio de um jogo, é indicado para aqueles que estão a partir do segundo semestre do curso técnico. Para se inscrever, é necessário cursar: Automação; Automação Industrial; Edificações Elétricas; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; Manutenção; Manutenção Mecânica; Mecânica; Mecatrônica; Metalurgia; Plásticos; Química; Química Industrial; Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem."Entendemos que para esse novo direcionamento no processo seletivo é fundamental que os líderes também reflitam sobre seus vieses inconscientes e que tenham a habilidade de identificar os softs skills que são importantes para o dia a dia das nossas equipes. Por isso, intensificamos a capacitação em diversidade e inclusão de todos os funcionários responsáveis pela seleção, para que tenham um olhar ainda mais cuidadoso", explica Fernanda Tognolli, integrante da área de Pessoas e Organização da Braskem.