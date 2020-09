Subtenente da PM é morto a tiros em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 12, no bairro de Saracuruna. De acordo com informações, o subtenente da PM Eduardo Rabelo de Almeida, lotado no 5º Batalhão (Praça da Harmonia), passava de carro pela Rua Humberto de Campos, quando foi abordado por pelo menos quatro homens armados atrás do Campo Brasileirinho. Os criminosos atiraram, já que Eduardo não teria parado o veículo.

O policial foi atingido por cinco disparos na cabeça e tórax. O subtenente foi socorrido pelo genro até a unidade de saúde de Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiram as investigações.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte de Eduardo Rabelo de Almeida. Ele tinha 49 anos e estava na corporação desde 1995. Eduardo deixa esposa e uma filha. Ainda não há informações sobre sepultamento.