Jovem morre e outro fica ferido após capotamento na Linha Vermelha, em Caxias

Duque de Caxias - Um jovem morreu e outro ficou ferido após o capotamento de um carro na Linha Vermelha, no sentido Baixada Fluminense, na altura do Parque das Missões, em Caxias. De acordo com informações, Mateus B. Pereira, de 22 anos, morreu no local. Uma outra adolescente, de 17 anos, que estava com ele, ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Equipes de trânsito atuam no local. Por causa da capotagem, há bloqueios no trânsito. O congestionamento na pista sentido Baixada começa na Cidade Universitária; e no sentido Centro, a partir de São João de Meriti.