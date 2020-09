Escolas particulares de Duque de Caxias preparam assembleia para decidir volta às aulas

Duque de Caxias - As escolas da rede privada de Duque de Caxias já podem reabrir, de acordo com informações da prefeitura. Apesar disso, nesta segunda-feira, 14, não houve o retorno das aulas em unidades privadas da cidade. O sindicato dos colégios particulares do município prepara até o fim desta semana uma assembleia para decidir se as aulas voltam ou não a partir da próxima segunda-feira, dia 21.

Alguns cursos de idioma estão anunciando, entretanto, o retorno das aulas presenciais já nesta terça-feira, 15. A medida ainda não é um consenso entre os docentes:

"As pessoas ficam falando dos shoppings e das praias, mas são locais em que ninguém é obrigado a ir. No colégio, as pessoas não têm essa escolha. São alunos e professores que terão que voltar a conviver em meio aos riscos da doença. Temos professores com mais de 60 anos e até com comorbidades. Estamos em uma situação delicada", aponta um professor, que não quis ser identificado.

Atualmente, Duque de Caxias possui cerca de 270 unidades escolares privadas, com quase 100 mil alunos.