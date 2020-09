Caxias Music Festival ocorre no fim de semana de maneira online

Duque de Caxias - O Caxias Music Festival terá este ano uma versão virtual nos próximos dias 18/19/20 de setembro. Os artistas farão os shows no palco do Teatro Raul Cortez, no Centro, e performances diretamente dos seus estúdios, seguindo todas as normas de segurança exigidas pelos órgãos de saúde durante a pandemia, como uso de máscaras, do álcool gel e sem platéia no teatro.



A produção e curadoria do Caxias Music Festival fica a cargo dos agitadores culturais Armando Louder e Fabio Pedroza, que são músicos, djs e trabalham com inúmeros projetos no Rio de Janeiro.







A programação começa nesta sexta, 18, às 15h30, com transmissões feitas pelo Youtube. Os músicos também contarão “causos” entre uma música e outra, em apresentações de 30 minutos a 60 minutos de duração. O evento também busca conscientizar o público da importância de arrecadar fundos em prol dos artistas, para continuarem com a arte, por meio de contribuição voluntária e consciente.



Todos poderão contribuir pelo Sympla antecipadamente com cotas de R$10 e também durante as apresentações. No dia do festival através do celular mirando o QR code da PicPay que aparecerá no canto da tela das transmissões.

"Estamos muito felizes e satisfeitos pela proporção que o evento tomou, pela grande procura e aceitação dos músicos e artistas de diversas áreas em integrar o festival", afirmou Fabio.A programação começa nesta sexta, 18, às 15h30, com transmissões feitas pelo canal oficial do Caxias Music Festival no. Os músicos também contarão “causos” entre uma música e outra, em apresentações de 30 minutos a 60 minutos de duração. O evento também busca conscientizar o público da importância de arrecadar fundos em prol dos artistas, para continuarem com a arte, por meio de contribuição voluntária e consciente.Todos poderão contribuir pelo Sympla antecipadamente com cotas de R$10 e também durante as apresentações. No dia do festival através do celular mirando o QR code da PicPay que aparecerá no canto da tela das transmissões.

Veja a programação do Caxias Music Festival



18 SET - Sexta

Contagem Regressiva - 16h30

Abertura - 17h30

DJ Jean Retrô - 18h - VT

Nótthica - 18h30 - Transmissão Teatro

CIA de Dança MOVA-SE- 19h30 - VT

Finis Africae - 20h -

DJ Louder - 21h - VT

Guilherme Isnard Zerø - 21h30

Drowned Men (BH) - 22h30 - VT

Stereophant - 23h

======



19 SET - Sábado

Contagem Regressiva - 15h30 - VT

Abertura - 16h30 - VT

Slam BXD - 17h - VT

Humberto Effe - 18h00

Lorrana Veras - 19h00 - VT

Gerson King Combo & SuperGroove - 19h30

Dj Jailson - 20:30h - VT

Benkens - 21h - VT

The Dead Suns - 21h30

Dj Fabio Augusto - 22:30h - VT

Destroya - 23h

======



20 SET - Domingo ( VT )

Contagem Regressiva - 15h30

DJ Rick Curado (RJ) - 16h30

Quântico Romance (RJ) - 17h30

The Secret Shelson`s Band (SP) - 18h

Nouvelle Vie (SP) - 19h

Tubarão - 19h30

Herzegovina (RJ) - 20h

Stenamina Boat (SP) - 21h

Zviet + Entrevista (SP) - 22h

Permaneço Deitada (BH) - 22h30

Jenni Sex (SP) - 23h

DJ Zauber (SP) - 23h30

DJ Clarck (SP) - 24:30