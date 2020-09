Carga avaliada em R$ 50 mil é recuperada em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Uma carga avaliada em R$ 51 mil foi recuperada na tarde desta terça-feira, 15, por policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) Rua São Francisco de Assis, em Duque de Caxias. De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram um caminhão sendo abordado por dois criminosos. Posteriormente, com a proximidade dos policiais, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Na ação, os agentes apreenderam um revólver cal. 32, além da carga de produtos da Bauducco. A ocorrência encaminhada à 59ªDP (Duque de Caxias).