Magazine Luiza abrirá centro de distribuição em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O Magazine Luiza informou nesta quinta-feira, 17, que vai inaugurar um centro de distribuição em Duque de Caxias, no bairro de Xerém, em outubro. A unidade será a primeira instalação própria da companhia no estado.



O centro atenderá todo o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Com isso, o varejista espera agilizar o processo de entrega e estimular as vendas dos negócios locais, que poderão usar o espaço para enviar seus produtos com o Magalu Entregas.



A companhia decidiu expandir a equipe de funcionários e abriu mais de 300 postos de trabalho no estado, que serão preenchidos ainda neste ano. Mais 100 vagas indiretas devem ser criadas com a abertura do novo centro de distribuição.