Carreta tomba e interdita totalmente Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Rodovia Washington Luís (BR-040) está totalmente interditada em ambos os sentidos na altura do km 787, no sentido Juiz de Fora, por causa do tombamento de uma carreta que transportava botijões de gás, seguido de incêndio. Equipes da Concer foram mobilizadas para a ocorrência. Bombeiros também acionados. Não há informações sobre vítimas, por ora.

Em Duque de Caxias, o tombamento de outro caminhão, em trecho da Rio-Magé, causa reflexo na BR-040 para quem segue em direção à região serrana, com retenção de 10km.