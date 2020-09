Hospital São José, em Duque de Caxias, recebe milésima internação por covid-19

Duque de Caxias - O Hospital Municipal São José recebeu, na noite desta sexta-feira, 18, o milésimo paciente com a covid-19. É uma mulher de 46 anos, moradora de Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informou que as equipes médicas do local acompanham o caso e trabalham para garantir o sucesso no tratamento da paciente. O Hospital Municipal São José está funcionando há 137 dias, recebendo diariamente uma média de sete pacientes e contabilizando cerca de quatro altas médicas por dia.

A unidade de saúde foi aberta em maio deste ano pela prefeitura para tratar exclusivamente pessoas com a doença. O Hospital Municipal São José tem se destacado como uma unidade de referência para pacientes de covid-19 no estado do Rio de Janeiro, recebendo pacientes que chegam de vários municípios, através do SER (Serviço Estadual de Regulação).



"A abertura dessa unidade hospitalar referência no tratamento de pacientes com Covid-19 é um marco para todo o estado. Uma unidade que foi reformada em menos de 50 dias pela Prefeitura de Duque de Caxias e que hoje está equipada com o que há de melhor para o tratamento e recuperação dos internados. São 100 leitos de CTI e 28 de enfermaria, que desde a sua inauguração já recuperou centenas de pessoas. Enquanto a maioria dos municípios fechavam seus leitos de covid-19, Duque de Caxias não parou um segundo. Essa é a nossa missão. Estamos cuidando da saúde do cidadão e sem medir esforços, com profissionais capacitados e dedicados", destaca o secretário de saúde, Dr. José Carlos.