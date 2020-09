Duque de Caxias - Conheça os candidatos a prefeito de Duque de Caxias:

Washington Reis (MDB)

O atual prefeito de Duque de Caxias vai tentar a reeleição. Washington já ocupou o cargo como prefeito entre 2005 e 2008. Em 2016, ele ganhou a eleição municipal com 54,18% dos votos válidos, no segundo turno. O político já ocupou o cargo de vereador, deputado estadual e federal.

Ivanete é professora da rede pública, feminista e LGBT. Nos anos 2000, entrou para o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação (SEPE). Na última eleição, concorreu na chapa como vice-governadora do Rio de Janeiro ao lado de Tarcísio Motta, também do PSOL.

Aluizio Junior, candidato do PT, em Duque de Caxias - Divulgação

É funcionário concursado da Casa da Moeda do Brasil e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Aluizio é formado em Administração e membro do MNU (Movimento Negro Unificado). O sindicalista também já concorreu para vereador no município, ficando com a vaga de suplente.