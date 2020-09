Preço de suíte em motel de Duque de Caxias gera brincadeiras e viraliza na web

Duque de Caxias - O anúncio de uma nova suíte no Capri Motel, em Duque de Caxias, viralizou e foi alvo de diversas brincadeiras nas redes sociais. A publicação no Facebook traz fotos da reforma do lugar e o preço do valor do período de 6h do lugar (R$ 460). Foi a deixa para os internautas compartilharem e escreverem comentários engraçados na publicação.

Capri Motel de Duque de Caxias - Reprodução Facebook

"Vem incluso também cama giratória para vermos a Marília Mendonça, né?", escreveu uma internauta.

"Por esse valor o Roberto Carlos deve passar com o iate dele dentro da piscina cantando".

"Sem o show do ferrugem fica quanto?"

Teve até comentário perguntando se o motel aceitava o auxílio emergencial do governo federal. O post gerou mais de 3,3 mil comentários e foi compartilhado por 2,6 mil pessoas.

A equipe de marketing do empreendimento levou na esportiva e até agradeceu:

"Agradecemos a todos os comentários, e ficamos muito felizes com a repercussão que nossa postagem causou. Nosso motel conta com várias suítes, com preços que variam e para todos os gostos! A suíte Capri foi pensada para momentos especialíssimos".

O Capri Motel fica na Rod. Washington Luiz, 1400 - Duque de Caxias.