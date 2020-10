Outubro Rosa Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias promove na próxima segunda-feira, 19, às 15h, mais uma live sobre o Outubro Rosa. Para falar sobre a importância do “Diagnóstico precoce, Tratamento e Cura do câncer de mama”, a ação contará com a participação do Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, Dr. José Carlos de Oliveira e das médicas Ginecologistas Drª Clara Carvalho (Subsecretária de Regulação de Fiscalização da SMSDC e Diretora da Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra) e Drª Leonora Goes (Coordenadora do Programa da Saúde da Mulher).



A LIVE será transmitida através do Facebook da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil:

https://www.facebook.com/smsdeduquedecaxias.