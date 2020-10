Policiais de Duque de Caxias em comunidade do Cangulo Divulgação/PM

Por O Dia

Duque de Caxias - Dois homens morreram após confronto com policiais, nesta sexta-feira, 16, na comunidade do Cangulo, em Duque de Caxias. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento pela Rua Cartier, quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Houve tiroteio.

Ainda segundo a PM, os dois homens atingidos foram socorridos ao Hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes, onde não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, uma granada, um cinto tático, 55 trouxinhas de maconha, 162 cápsulas de cocaína e munições. A ocorrência foi apresentada na 60ª DP (Campos Elíseos).