Por O Dia

Duque de Caxias - Dois criminosos ficaram feridos após um confronto com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), nesta quinta-feira, 22. Segundo informações da PM, os agentes estavam em patrulhamento no Bairro Bom Retiro, quando se depararam com homens armados disparando contra a viatura. Houve troca de tiros.

A Polícia Militar informou ainda que ambos foram socorridos, porém, não foi divulgado o atual estado de saúde deles. Uma pistola e granadas foram apreendidas com os criminosos.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro.