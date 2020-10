Eduardo Paes visita Hospital do Olho em Duque de Caxias Reprodução Facebook

Por O Dia

Duque de Caxias - O candidato pelo Democratas (DEM) à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, visitou na manhã desta segunda-feira, 26, o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, no bairro Laureano. O ex-prefeito do Rio conversou com pessoas na fila da unidade e encontou com o candidato à reeleição para a Prefeitura de Duque de Caxias Washington Reis (MDB).

Eduardo Paes afirmou que irá construir uma unidade de saúde semelhante na capital fluminense. Ele chegou a encontrar com moradores do Rio para serem atendidos no Hospital do Olho.



“A gente precisa acabar com a fila do Sisreg com unidades como esta. Duque de Caxias é um exemplo que eu quero seguir no Rio, fazendo o Hospital do Olho do Rio. E, claro, olhar para as outras especialidades”, afirmou Paes.